ALTERNATE aTTaX представит Германию на европейской квалификации к WESG 2016

ALTERNATE aTTaX победила в немецких отборочных к World Electronic Sports Games 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.



В финале региональных отборочных команда одержала победу над коллективом EURONICS Gaming со счетом 2:0 и получила слот в европейской квалификации.



Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве по дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II и Hearthstone: Heroes of Warcraft. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 8 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Общий призовой фонд европейских отборочных составит 205 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Общий призовой фонд соревнований в четырех дисциплинах составит 3 700 000 долларов.