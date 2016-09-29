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У киевского «Динамо» и «Ростова» самые дешевые билеты на Лигу чемпионов, у «Ювентуса» - самые дорогие

Елена Корсунская
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Издание Financial Sports опубликовало рейтинг цен на билеты на матчи Лиги чемпионов.

Согласно информации издания, самые дешевые билеты для своих болельщиков продают киевское «Динамо», «Ростов» и «Порту». На матчи украинского клуба можно попасть за 330 рублей (4 фунта), на «Ростов» - за 580 (7 фунтов), на «Порту» - за 830 (10 фунтов).

Самые высокие цены на билеты у «Арсенала», «Барселоны» и «Ювентуса». Для того чтобы попасть на фанатский сектор этих команд, придется заплатить не менее трех тысяч. 

Еще один российский клуб, играющий в Лиге чемпионов, находится в середине рейтинга. Самый дешевый билет на матч армейцев в главном европейском турнире стоит почти две тысячи. 

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