Игорь Гамула: «Ростов» четвертый в группе Лиги чемпионов? А где ЦСКА?
Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру «Ростова» с голландским «ПСВ» (2:2).
- «Ростов» - ПСВ – настоящий матч Лиги чемпионов, который оставил самые яркие впечатления. Было видно, что ростовчане изо всех сил хотели выиграть, дважды вели в счёте, но дожать соперника не удалось. Ничья тоже отличный результат.
Получилось не всё, чувствовались зажатость и давление результата матча с «Баварией», но главное – ростовчане старались на поле и выглядели неплохо.
Рано ли расстраиваться, что «Ростов» идёт на четвёртом месте? А где ЦСКА? Зачем отчаиваться, если футболисты набираются опыта и играют, - цитирует Гамулу «Чемпионат».
Напомним, что в минувшую среду во втором матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» сыграл вничью с ПСВ.
После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному.
19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».