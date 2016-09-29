Игорь Гамула: «Ростов» четвертый в группе Лиги чемпионов? А где ЦСКА?

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру «Ростова» с голландским «ПСВ» (2:2).

- «Ростов» - ПСВ – настоящий матч Лиги чемпионов, который оставил самые яркие впечатления. Было видно, что ростовчане изо всех сил хотели выиграть, дважды вели в счёте, но дожать соперника не удалось. Ничья тоже отличный результат.

Получилось не всё, чувствовались зажатость и давление результата матча с «Баварией», но главное – ростовчане старались на поле и выглядели неплохо.

Рано ли расстраиваться, что «Ростов» идёт на четвёртом месте? А где ЦСКА? Зачем отчаиваться, если футболисты набираются опыта и играют, - цитирует Гамулу «Чемпионат».

Напомним, что в минувшую среду во втором матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» сыграл вничью с ПСВ.

После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному.

19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».