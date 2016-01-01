В Туле пройдет Всероссийский турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов

Всероссийский турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» стартует 1 октября.



Первые игры состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе в Туле. В этот же день пройдет торжественное открытие турнира.



В первый день турнира соревнования пройдут между командами ГОУ ТО «Новомосковский центр», ГОУ ТО «Барсуковская школа им. Гаранина», ТО «Донская школа №1», Школа для детей с ОВЗ «Динамо Новомосковск».



«Игра твоей мечты» - это всероссийский турнир, в котором примут участие более 300 воспитанников детских домов и школ-интернатов. Региональные этапы пройдут до конца года также в Калужской, Тверской, Рязанской областях. Их победители встретятся на финале в Москве, который запланирован на начало 2017 года.



Организатором турнира выступает Межрегиональная общественная организация «Клуб Волонтеров», на протяжении 8 лет поддерживающая детей в детских домах и интернатах в различных областях России. Мероприятие также проходит при поддержке инициативной группы «Спартаковцы».



Целью турнира является развитие спорта среди детей-сирот и подопечных детских учреждений.

