Георгий Черданцев: Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру футболистов «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
«Не стал бы выделять кого-то отдельно, но, конечно, Полоз забил очень классный гол. Они сыграли так же, как и вся команда. Но если говорить только об атакующей части «Ростова», то она проявила себя лучше, чем защитники. Вообще, сейчас это проблема для клуба, поскольку нет больше Баштуша и Ивана Новосельцева, да и к тому же, Федор Кудряшов не принимал участие в игре.
«Ростов» сейчас играет экспериментальной линией обороны, это слабое звено, а где слабо – там рвется. Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака». Что с ним происходит? Совсем недавно это был вполне нормальный защитник, который приглашался в сборную России. Жаль, потому что при своей «настоящей» обороне «Ростов» сыграл бы намного лучше, – сказал Черданцев.
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Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция