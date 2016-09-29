Георгий Черданцев: Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру футболистов «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).



«Не стал бы выделять кого-то отдельно, но, конечно, Полоз забил очень классный гол. Они сыграли так же, как и вся команда. Но если говорить только об атакующей части «Ростова», то она проявила себя лучше, чем защитники. Вообще, сейчас это проблема для клуба, поскольку нет больше Баштуша и Ивана Новосельцева, да и к тому же, Федор Кудряшов не принимал участие в игре.



«Ростов» сейчас играет экспериментальной линией обороны, это слабое звено, а где слабо – там рвется. Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака». Что с ним происходит? Совсем недавно это был вполне нормальный защитник, который приглашался в сборную России. Жаль, потому что при своей «настоящей» обороне «Ростов» сыграл бы намного лучше, – сказал Черданцев.

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