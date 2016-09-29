Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ТеннисКузнецова1:6, 0:0Радванска
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Георгий Черданцев: Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру футболистов «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). 

«Не стал бы выделять кого-то отдельно, но, конечно, Полоз забил очень классный гол. Они сыграли так же, как и вся команда. Но если говорить только об атакующей части «Ростова», то она проявила себя лучше, чем защитники. Вообще, сейчас это проблема для клуба, поскольку нет больше Баштуша и Ивана Новосельцева, да и к тому же, Федор Кудряшов не принимал участие в игре. 

«Ростов» сейчас играет экспериментальной линией обороны, это слабое звено, а где слабо – там рвется. Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака». Что с ним происходит? Совсем недавно это был вполне нормальный защитник, который приглашался в сборную России. Жаль, потому что при своей «настоящей» обороне «Ростов» сыграл бы намного лучше, – сказал Черданцев.

Полное интервью читайте с Георгием можно прочитать ЗДЕСЬ

Матч

Ростов - ПСВ - 2:2 (2:2)

Голы

Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)

ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.

Незабитые пенальти

Прюппер (ПСВ), 57

Предупреждения:

Навас, 57 - Хендрикс, 57

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансовГеоргий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансовКомментатор телеканала «Матч ТВ» в интервью Sovsport.ru высказался об играх 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов квартета «D»Пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс: Мы не будем просить наказывать «Ростов»ПСВ не будет требовать от УЕФА наказать «Ростов» за брошенный на поле банан. Об этом сообщили в пресс-службе голландского клуба.Игорь Гамула: «Ростов» четвертый в группе Лиги чемпионов? А где ЦСКА?Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру «Ростова» с голландским «ПСВ» (2:2).У киевского «Динамо» и «Ростова» самые дешевые билеты на Лигу чемпионов, у «Ювентуса» - самые дорогиеИздание Financial Sports опубликовало рейтинг цен на билеты на матчи Лиги чемпионов.Виталий Мутко: Инцидент с бананом на матче «Ростова» не зафиксирован в протоколеМинистр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал информацию о брошенном на поле банане в домашнем матче «Ростова» с голландским ПСВ.Александр Зинченко: Я скучаю по «Уфе»Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, признался, что скучает по «Уфе».Алексей Сорокин: Думаю, случай с бананом в Ростове единичный и в будущем такого не повторитсяГенеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал брошенный на поле банан в матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).Ионов может сыграть с «Ростовом»Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов, скорее всего, сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Bobsoccer.Во время матча «Ростов» - ПСВ на поле был брошен бананВо время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан, сообщает «Р-Спорт».Вячеслав Колосков: Банан на поле в матче «Ростов» - ПСВ будет дорого нам стоитьПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал брошенный на поле банан во время матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ.Руководство «Спартака» скорректировало задачу на сезон для КаррерыРуководство «Спартака» изменило задачу, стоящую перед тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой по итогам сезона.Кристиан Нобоа: Мы еще можем надеяться на победу с «Атлетико»Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа верит, что для клуба еще не все потеряно в Лиге чемпионов.Александр Бубнов: «Ростову» реально побороться за третье место в группеФутбольный эксперт Александр Бубнов после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ высказал мнение, что российскому клубу по силам занять третье место в квартете.Сергей Ребров: Доволен ничьей в матче с «Бешикташем»Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после ничьи в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа» выразил удовлетворение от результата.Карло Анчелотти: Проигрывать всегда грустноГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов посетовал на большой брак в передачах своей команды.Кристиан Нобоа: Хотели выиграть, но хорошо, что удержали ничьюПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил удовлетворение от ничейного результата в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.Диего Сименоне: Сегодня я был доволен всемГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов выразил восхищение игрой подопечных.Хосеп Гвардиола: На выезде сложно забить три голаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьи с «Селтиком» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов признал, что его команда должна добиваться виктории.Александр Ерохин: Обидно, что позволили ПСВ дважды отыгратьсяПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин высказал мнение о ничейном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.Евгений Ловчев: Это был не ростовский футболЕвгений Ловчев: Это был не ростовский футболОбозреватель «Советского спорта» - о умных голландцах, защите «Ростова» и классном зрелище.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ПСВ
ПСВкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Георгий Черданцев
Георгий Черданцеввсе новости
Владимир Гранат
Владимир Гранатвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение