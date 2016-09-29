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Пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс: Мы не будем просить наказывать «Ростов»

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

ПСВ не будет требовать от УЕФА наказать «Ростов» за брошенный на поле банан. Об этом сообщили в пресс-службе голландского клуба.

- Нет, мы не будем просить наказывать «Ростов», потому что перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно. Так что вопрос наказания клуба относится к компетенции УЕФА, это не наше дело. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что категорически выступаем против расизма», - рассказал пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс в интервью ТАСС.

Напомним, что во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан.

На 23-й минуте встречи на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан.

Отметим, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.

В минувшую среду «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов – 2-2. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному.

19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».


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