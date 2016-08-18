Воздержание от секса не способствует повышению спортивных результатов

Принято считать, что занятия сексом незадолго до соревнований или тренировок не способствуют их успешности. Однако исследования это не подтверждают.

Многие спортсмены рассказывали о том, что воздерживаются от секса накануне важных соревнований. Разделяют мысль необходимость воздержания перед состязаниями и ряд тренеров спортивных команд.



Между тем, американские ученые провели исследование, которое выявило отсутствие разницы в силе кисти между спортсменами, воздерживавшимися от секса шесть дней, и спортсменами, которые занимались сексом накануне вечером. Другие американские исследователи выявили, что секс никак не влияет на выносливость людей, занимающихся физическим трудом через 12 часов после него.



Кроме того, ученые из Швейцарии выявили, что показатели выносливости полностью восстанавливаются через девять часов после секса, а уровень тестостерона в крови не снижается. Причем, как установили уже китайские ученые, длительное воздержание уровень тестостерона как раз снижает.

