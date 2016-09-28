Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.

Обладатель награды не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.



В число претендентов на награду Golden Boy попал 20-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин. Кроме него на главный приз претендуют 39 футболистов. Полный список ЗДЕСЬ

В прошлом году награду получил француз Антони Марсьяль, в 2014 году - англичанин Рахим Стерлинг.