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Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy

Елена Корсунская
Источник:  TuttosportКомментарии

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.

Обладатель награды не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В число претендентов на награду Golden Boy попал 20-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин. Кроме него на главный приз претендуют 39 футболистов. Полный список ЗДЕСЬ

В прошлом году награду получил француз Антони Марсьяль, в 2014 году - англичанин Рахим Стерлинг. 

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