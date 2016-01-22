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На стадионе «Лужники» началась прошивка газона

Андрей Ефимов
Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

На игровом поле стадиона «Лужники» началась прошивка газона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Футбольное поле стадиона просеяно, а не уложено рулонами. Трава уже выросла до нужной длины и ее начали прошивать искусственными нитями на глубину 18 сантиметров. Получается своего рода гибрид, в котором трава натуральная, но с синтетическим укреплением. Это стабилизирует грунт и укрепляет корневую систему, - цитирует Хуснуллина сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, стадион планируется достроить до конца этого года, в следующем году пройдет наладка технического оборудования на арене.

В ходе реконструкции арены количество зрительских мест вырастет с 78 тысяч до 81 тысячи. Трибуны будут максимально приближены к футбольному полю, а количество входов увеличится с 13 до 23.

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