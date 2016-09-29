Никита Симонян: РФС обязательно отреагирует на эпизод с бананом

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

- РФС обязательно отреагирует на этот эпизод. В компетенции КДК, комитета по этике и остальных объявить, как именно. УЕФА, вероятнее всего, также наложит свои санкции. А на проведении чемпионата мира — 2018 это никак не отразится.

Людям, которые делают подобные вещи, пора образумиться. Вы болеете за клуб и сами портите ему репутацию, делая такие гадости. Им пора одуматься, все мы живем на одной планете, - заявил Симонян в интервью «Газете.Ru».

На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча.

Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.