Чемпион Европы по борьбе 2009 года Чамсулвараев был уничтожен в Ираке американским беспилотником

Известный дагестанский борец вольного стиля азербайджанского происхождения Чамсулвара Чамсулвараев вместе с группой боевиков «Исламского государства» был уничтожен в Ираке, сообщает Haqqin.az.

По информации источника, американский ударный беспилотник недалеко от города Мосул нанес ракетный удар по автомобилю, в котором передвигались пятеро боевиков ИГИЛ. В их числе был и Чамсулвараев. Информацию о смерти Чамсулвараева подтвердила аналитик британского аналитического центра IHS Janes Джоанна Паращук.

Чамсулвараев становился чемпионом Европы 2009 года в весовой категории до 74 кг. В том же году выиграл серебряную медаль чемпионата мира. В активе борца есть также четыре бронзовые медали: ЧМ-2007, ЧЕ-2007, 2008 и 2010 годов.