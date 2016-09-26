Selfless Gaming и Muffin Lightning представят США на региональных отборочных к WESG 2016

Команды Selfless Gaming и Muffin Lightning по CS:GO победили на американской квалификации к World Electronic Sports Games 2016



В полуфинальных матчах квалификации Selfless Gaming обыграла Counter Logic Gaming со счетом 2:0, а Muffin Lightning выиграла у Echo Fox со счетом 2:1. Выход в финал гарантировал путевки на отборочные в Бразилию. В финале победила команда Selfless Gaming со счетом 2:0.



Команды сыграют в региональных отборочных с 21 по 23 ноября в Сан-Паулу, Бразилия. Призовой фонд квалификации составит 75 000 долларов. Победители получат шесть путевок на LAN-финал в Китай.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games сможет любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Общий призовой фонд соревнований в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II и Hearthstone: Heroes of Warcraft составит 3 700 000 долларов.

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