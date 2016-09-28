«Локомотив» предлагал Жемалетдинову миллион рублей в месяц, но «Рубин» давал больше

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с уходом в «Рубин» нападающего клуба Рифата Жемалетдинова.

- Ко мне пришел его агент и сказал: «В «Рубине» предложили 500 тысяч евро за сезон и контракт на 4,5 года. Вне зависимости, играет он или нет». Если бы мы повторили эти условия, Жемалетдинов бы остался. Я посоветовался с президентом и главным тренером. Решили, что это невозможно и неправильно. Но я понимаю агентов: они представляли интересы игрока, который захотел получать больше деньги.

Мы предлагали Рифату зарплату миллион рублей в месяц плюс бонусы, которые могли принести ему большие деньги при удачной игре, но не просто так. Получили отказ. В результате Жемалетдинов и Махатадзе воспользовались самовыкупом за 10 миллионов рублей. Это стандартная опция для молодежных контрактов, - цитирует Котова 2Матч ТВ».

Напомним, что 20-летний Жемалетдинов в минувшем сезоне провел за железнодорожников пять матчей и забил два мяча. В начале сезона игрок перешел в «Рубин». В текущем сезоне он провел за казанцев пять матчей.