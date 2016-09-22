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Самолёт Криштиану Роналду потерпел аварию

Андрей Ефимов
Источник:  Sport.esКомментарии

Реактивный двухмоторный самолёт бизнес-класса Gulfstream G200, принадлежащий нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, попал в аварию и получил серьезные повреждения. Об этом сообщает испанское интернет-издание Sport.

Как сообщает издание, инцидент произошел во время посадки самолета в аэропорту Барселоны El Prat. Причиной аварии стало не сработывание надлежащим образом шасси самолёта. К счатью в результате происшествия пострадавших нет. Самого Криштиану Роналду в этот момент на борту не было.

Напомним, что в минувший вторник «Реал» в рамках Лиги чемпионов встречался в Дортмунде с «Боруссией» (2:2). На 17-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче.

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