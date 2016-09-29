Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ТеннисКузнецова1:6, 7:6, 3:3Радванска
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Комбаров и Зуев не сыграют с «Зенитом»

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник  Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Зуев не примут участия в выездном матче «Спартака» с «Зенитом», который пройдет в рамках 9-го тура чемпионата России 2 октября.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, оба игрока продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.

Защитник Евгений Макеев по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. По словам медиков, в ближайшее время он перейдет к работе в общей группе. Вместе с основным составом сегодня занимались игроки «Спартака-2» - защитник Денис Кутин и нападающий Денис Давыдов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Абрамов: Шансы Головина на Golden Boy? Ему сложно доказать, что он хороший футболистФутбольный агент Владимир Абрамов оценил шансы полузащитника Александра Головина на получение премии Golden Boy.«Зенит»: Очевидно, болельщики «Спартака» перепродают свои билетыРуководитель пресс-службы питерского «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал появление в Интернете билетов на гостевые сектора стадиона «Петровский» на матч 9-го тура со «Спартаком».Кирилл Котов: «Локо» платит Денисову 1,5 млн евро, «Динамо» - 2,5Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов ответил на вопрос, дорого ли клубу обходится аренда полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.Полузащитник «Зенита» на сутки станет таксистом в Санкт-ПетербургеФутбольный клуб «Зенит» и «Русфонд» объявили о завершении сбора средств для протезирования Ангелины Гараниной. Теперь полузащитник питерской команды Жозе Маурисио, как и обещал, на сутки сменит профессию и станет таксистом.Наркобарон-партнер Булыкина и надежда Кобелева. Старые знакомые: АЗНаркобарон-партнер Булыкина и надежда Кобелева. Старые знакомые: АЗSpb.Sovsport.ru в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков АЗ, связанных с российским футболом.«Локомотив» предлагал Жемалетдинову миллион рублей в месяц, но «Рубин» давал большеБывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с уходом в «Рубин» нападающего клуба Рифата Жемалетдинова.Илья Геркус: Нужно разгрузить мозгиИлья Геркус: Нужно разгрузить мозгиПрезидент «Локомотива» ответил на вопросы «Советского спорта».Головин попал в число претендентов на награду Golden BoyИздание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Георгий Черданцев: Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру футболистов «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).Коммерческий директор ПФК ЦСКА: Знаем, что жители против поздних матчей на арене ЦСКАКоммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян в эфире «Спорт FM» рассказал о проблемах, связанных с новым стадионом «красно-синих».CAS удовлетворил жалобу Муслина в споре с «Амкаром»Спортивный арбитражный суд удовлетворил жалобу сербского тренера Славолюба Муслина по трудовому спору с пермским «Амкаром». Сообщает ТАСС.Александр Зинченко: Я скучаю по «Уфе»Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, признался, что скучает по «Уфе».Ионов может сыграть с «Ростовом»Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов, скорее всего, сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Bobsoccer.Как завершится матч «Зенит» - «Алкмар»? ОпросСегодня состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и голландским «Алкмаром». Игра начнется в 22:05 по московскому времени.Жозе Маурисио: Есть нюансы, которые мешают мне выступать за сборную РоссииБразильский полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал о том, почему он не может играть за сборную России.Сергей Павлов: Мы в той же ситуации, что и «Локомотив»На открытой тренировке перед матчем «Локомотив» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Павлов поделился мнением о предстоящем сопернике.Руководство «Спартака» скорректировало задачу на сезон для КаррерыРуководство «Спартака» изменило задачу, стоящую перед тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой по итогам сезона.Роман Широков: Я особо не переживал, закончив с футболомЭкс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как принял решение завершить футбольную карьеру.Юрий Семин: Пока мы внизу, но в ближайшее время выправим ситуациюГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за 13-е место команды в турнирной таблице РФПЛ.Дмитрий Бородин: Не исключаю, что зимой «Зенит» начнет поиски вратаряБывший вратарь московского «Торпедо» и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Бородин не исключает, что зимой питерский клуб начнет поиски вратаря.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Зуев
Александр Зуеввсе новости
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбароввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение