Комбаров и Зуев не сыграют с «Зенитом»

Защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Зуев не примут участия в выездном матче «Спартака» с «Зенитом», который пройдет в рамках 9-го тура чемпионата России 2 октября.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, оба игрока продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.

Защитник Евгений Макеев по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. По словам медиков, в ближайшее время он перейдет к работе в общей группе. Вместе с основным составом сегодня занимались игроки «Спартака-2» - защитник Денис Кутин и нападающий Денис Давыдов.