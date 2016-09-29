Полузащитник «Зенита» на сутки станет таксистом в Санкт-Петербурге

Футбольный клуб «Зенит» и «Русфонд» объявили о завершении сбора средств для протезирования Ангелины Гараниной. Теперь полузащитник питерской команды Жозе Маурисио, как и обещал, на сутки сменит профессию и станет таксистом.

- Всем привет. Меня зовут Маурисио. Мы собрали 3 миллиона 200 тысяч рублей для Ангелины. Теперь я готов выполнить своё обещание и стать таксистом на один день. Если хочешь прокатиться со мной, сними видео в Инстаграме с хэштегом #ДавайДавай и расскажи, почему именно ты должен стать моим пассажиром, - рассказал Маурисио в видеообращении на клубном канале YouTube.

Напомним, что по условиям, Маурисио, поддержавший проект, пообещал отправится работать таксистом на улицах Петербурга, как только цель будет достигнута. Сбор средств для протезирования Ангелины стартовал 26 августа. Всего было собрано 3 миллиона 200 тысяч рублей.