Кирилл Котов: «Локо» платит Денисову 1,5 млн евро, «Динамо» - 2,5

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов ответил на вопрос, дорого ли клубу обходится аренда полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.

- Слышал, что по условиям аренды «Локо» платит Денисову 1,5 млн евро, «Динамо» – 2,5. Я бы вряд ли его пригласил - рассчитывал, что Баринов заиграет. Тем более Денисову 32 года. У всех разные взгляды на развитие клуба.

- Денисов в «Зените» устроил истерику, когда узнал размер зарплаты Халка. В «Локомотиве» такое бывало?

- Чорлука получал 3 млн евро в год. Это самая высокая зарплата в команде и никто не спрашивал почему. Новый контракт? Для Чарли он великолепен, в мое время платить 16 млн евро за 4 года было бы невозможно.