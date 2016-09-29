Куарежма, Роналду и Кавани поспорят за звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Никита Симонян: РФС обязательно отреагирует на эпизод с бананом Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

Георгий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансов Комментатор телеканала «Матч ТВ» в интервью Sovsport.ru высказался об играх 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов квартета «D»

ПСВ: Мы не будем просить наказывать «Ростов» за банан ПСВ не будет требовать от УЕФА наказать «Ростов» за брошенный на поле банан. Об этом сообщили в пресс-службе голландского клуба.

Георгий Черданцев: Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака» Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру футболистов «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Игорь Гамула: «Ростов» четвертый в группе Лиги чемпионов? А где ЦСКА? Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру «Ростова» с голландским «ПСВ» (2:2).

У киевского «Динамо» и «Ростова» самые дешевые билеты на Лигу чемпионов, у «Ювентуса» - самые дорогие Издание Financial Sports опубликовало рейтинг цен на билеты на матчи Лиги чемпионов.

Виталий Мутко: Инцидент с бананом на матче «Ростова» не зафиксирован в протоколе Министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал информацию о брошенном на поле банане в домашнем матче «Ростова» с голландским ПСВ.

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Алексей Сорокин: Думаю, случай с бананом в Ростове единичный и в будущем такого не повторится Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал брошенный на поле банан в матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

Во время матча «Ростов» - ПСВ на поле был брошен банан Во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан, сообщает «Р-Спорт».

Вячеслав Колосков: Банан на поле в матче «Ростов» - ПСВ будет дорого нам стоить Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал брошенный на поле банан во время матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ.

Кристиан Нобоа: Мы еще можем надеяться на победу с «Атлетико» Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа верит, что для клуба еще не все потеряно в Лиге чемпионов.

Александр Бубнов: «Ростову» реально побороться за третье место в группе Футбольный эксперт Александр Бубнов после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ высказал мнение, что российскому клубу по силам занять третье место в квартете.

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Диего Сименоне: Сегодня я был доволен всем Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов выразил восхищение игрой подопечных.

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