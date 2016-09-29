Куарежма, Роналду и Кавани поспорят за звание игрока недели в Лиге чемпионов
На официальном сайте УЕФА опубликован список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
В список попали восемь футболистов: полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, форвард «Байера» Чичарито, полузащитник «Севильи» Самир Насри, хавбек «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско и нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт.
За достойного кандидата можно проголосовать на сайте УЕФА
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