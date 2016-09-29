«Зенит»: Очевидно, болельщики «Спартака» перепродают свои билеты

Руководитель пресс-службы питерского «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал появление в Интернете билетов на гостевые сектора стадиона «Петровский» на матч 9-го тура со «Спартаком».

- Откуда билеты на гостевой сектор появились в сети? Это вопрос к болельщикам «Спартака», очевидно, перепродающим свои билеты. «Зенит» всю гостевую квоту отдал московскому клубу для реализации в Москве, и они утверждают, что все продали. Всего 2100 билетов», - цитирует Циммермана «Чемпионат».

Напомним, что матч 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

После восьми туров «Спартак» с 19-ю очками лидирует в чемпионате. «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «красно-белых» на 3 очка.