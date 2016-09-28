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Илья Воробьев: Кубок мира дал много пищи для размышлений

Ярослав Карамов
Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев, входивший в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, поделился впечатлениями от турнира.

Напомним, российская команда в полуфинале уступила канадцам (3:5).

- Турнир получился высочайшего класса, - отметил специалист. - Начиная от самолетов до размещения команд, раздевалок и прочего сервиса. Организаторы постарались сделать турнир для всех участников максимально комфортным. Если говорить с точки зрения спортивной составляющей, то это был хоккей высочайшего уровня. В Торонто действительно собрались сильнейшие хоккеисты мира. В таких скоротечных турнирах, где нет слабых команд – цена ошибки очень велика. Соперник ошибок не прощает. Тем интереснее смотреть такие матчи. Интересным турнир оказался и для нас, тренеров – много что записывал, фиксировал какие-то любопытнее детали. Кое-что будем внедрять и в работе с «Металлургом». Таким образом, со всех сторон Кубок мира дал много эмоций, мыслей и, как говорят, «пищи для размышлений». Прежде всего, для меня это тоже ценный опыт, который будет полезен для дальнейшего саморазвития.

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