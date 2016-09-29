Владимир Абрамов: Шансы Головина на Golden Boy? Ему сложно доказать, что он хороший футболист

Футбольный агент Владимир Абрамов оценил шансы полузащитника Александра Головина на получение премии Golden Boy.

- Честно говоря, Головин затеряется. Тяжело надеяться на то, что тебя выберут, когда ты играешь в команде, которая на чемпионате Европы выглядит настолько блекло. Все-таки нужно показывать какие-то результаты, а у Головина — что в сборной, что в ЦСКА, который проигрывает настолько, что смешно смотреть, как они обороняются.

ЦСКА играет плохо, к сожалению, и сборная России играет плохо, а Головин — конечно же, хороший футболист. Но тяжело ему это доказать. Все равно, что сравнивать нападающих — побеждает тот, у кого команда играет сильнее, — заявил Абрамов.

Я очень рад, что его заметили и что попал в этот список. Но ведь проблема в другом — нам в России похвастать практически некем! Не хочу сказать, что из жалости, но на нас, как организаторов чемпионата мира, смотрят снисходительно. И вот эта снисходительность превалирует, - цитирует Абрамова «Спорт день за днем».

Отметим, что обладатель награды Golden Boy станет известен в декабре. В прошлом году награду получил Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy