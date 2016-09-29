Главный тренер «Ростова»: Брошенный на поле банан? Это все далеко от спорта

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает эпизод с брошенным на поле бананом во время игры с ПСВ (2:2) далеким от спорта.

- Я не видел этого. Это может быть все, что угодно. Думаю, это все выдуманные вещи. Не знаю, как к этому относиться. Это все далеко от спорта. Мы в последнее время пережили много санкций разного рода. И дисквалификацию Кудряшова, и закрытие секторов на стадионе, - сказал Иван Данильянц.

Напомним, Данильянц не мог руководить командой в этом матче из-за болезни.

Полная версия интервью с Иваном Данильянцем - в ближайшее время на Sovsport.ru