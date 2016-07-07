Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ХоккейСибирь0 : 2Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард1 : 3Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Заря
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Рэмзи не вызван в сборную Уэльса на отборочные матчи ЧМ-2018

Ярослав Карамов
Комментарии

Тренерский штаб сборной Уэльса объявил заявку на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.

6 октября Уэльс сыграет с Австрией, 10 октября - с Грузией.

В заявку не включен полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи. Игрок продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, полученной в домашнем матче первого тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:4).

Напомним, Рэмзи стал одним из главных героев Евро-2016. На этом турнире сборная Уэльса впервые в своей истории дошла до полуфинала.

Полностью заявка сборной Уэльса на предстоящие матчи выглядит так:

вратари: Уэйн Хеннесси, Дэнни Уорд , Оуэйн Фон Уильямс ;

защитники: Эшли Уильямс, Джеймс Честер, Бен Дэйвис, Джеймс Коллинз, Крис Гантер, Нил Тэйлор, Пол Дамметт, Эшли Ричардс;

полузащитники: Джо Лэдли, Джо Аллен, Дэвид Эдвардс, Джордж Уильямс, Энди Кинг, Эмир Хувс, Шон Макдональд;

нападающие: Дэвид Коттерилл, Хэл Робсон-Кану, Саймон Черч, Сэм Воукс, Гарет Бэйл, Том Лоуренс.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовОцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовНеочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.Сборная Уэльса разгромила Молдавию, Бэйл сделал дубльСборная Уэльса дома крупно обыграла команду Молдавии (4:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2018Павел Дацюк: В Екатеринбурге все начинает напоминать о том, что ЧМ-2018 не за горамиКапитан СКА Павел Дацюк рассказал о желании посетить родной город Екатеринбург во время футбольного чемпионата мира в 2018-м году.Гарет Бэйл: Победа в Лиге чемпионов – самое значимое событие для меня по итогам минувшего сезонаПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о минувшем сезоне. Напомним, вместе с испанским клубом игрок выиграл Лигу чемпионов, а с национальной командой дошел до полуфинала Евро-2016.Бэйл продлит контракт с «Реалом» до 2021 годаБэйл продлит контракт с «Реалом» до 2021 годаКак сообщает Marca, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл продлит контракт с испанским клубом на два года.Аарон Рэмзи пропустит месяц из-за травмыВаллийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи не сможет помочь своему клубу в ближайших матчах премьер-лиги и Лиги чемпионов.Бэйл арендовал остров за 380 тысяч фунтов и сделал предложение руки и сердца своей девушкеНападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл арендовал на неделю один из Балеарских островов под названием Тагомаго за 380 тысяч фунтов и сделал своей девушке Эмме Рис-Джонс предложение руки и сердца, сообщает издание The Sun.Слуцкий и Бердыев вошли в число 50 лучших тренеров мира по версии журнала FourFourTwoЖурнал FourFourTwo составил список 50 лучших тренеров мира. На данный момент опубликованы тренеры, занявшие места с 36-го по 50-е. И в число 15 специалистов вошли два представителя России.Лучший гол Евро. Согласны ли вы с выбором УЕФА? ОпросСогласны ли вы, что лучший гол чемпионата Европы 2016 года забил венгр Золтан Гера?УЕФА назвал лучший гол Евро-2016Официальный сайт УЕФА назвал лучшим голом чемпионата Европы 2016 года мяч, забитый нападающим сборной Венгрии Золтаном Гера в ворота сборной Португалии в третьем туре группового этапа.Клуб из Китая предлагает форварду сборной Уэльса 100 тысяч фунтов в неделю27-летний форвард сборной Уэльса Хал Робсон-Кану может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Daily Mirror.Этот парень со мной. В чем еще Роналду – лучший в ЕвропеЭтот парень со мной. В чем еще Роналду – лучший в ЕвропеДва эпизода минувшего чемпионата Европы, доказывающих, что Криштиану Роанлду всегда помнит, для кого он играет.Лучшие, конечно, впереди. Символическая сборная Евро-2016. Версия Sovsport.ruЛучшие, конечно, впереди. Символическая сборная Евро-2016. Версия Sovsport.ruSovsport.ru предлагает свою версию символической сборной Евро-2016, куда вошли лучшие игроки турнира.Гризманн, Роналду и Рэмзи – в символической сборной Евро-2016Официальный Twitter УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам Евро-2016.Больше, чем 10 процентов. Чем нам запомнится этот ЕвроБольше, чем 10 процентов. Чем нам запомнится этот ЕвроПридя в себя после удивительной развязки чемпионата Европы, спецкор Sovsport.ru просуммировал собственные впечатления о турнире.Эшли Уильямс: Надеюсь, с ЧМ-2018 вернемся с КубкомКапитан сборной Уэльса Эшли Уильямс считает, что выход в полуфинал чемпионата Европы – не предел для его команды.Коулмэн покинет сборную Уэльса после ЧМ-2018Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн покинет свой пост после чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.200 000 человек встретили игроков сборной Уэльса в КардиффеФутболисты сборной Уэльса вернулись на родину после удачного выступления на Евро-2016.Криштиану Роналду: Что я сказал Бэйлу после матча? Пожелал удачи, а об остальном предпочел бы не говоритьКриштиану Роналду: Что я сказал Бэйлу после матча? Пожелал удачи, а об остальном предпочел бы не говоритьСтало известно, что сказал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду полузащитнику команды Уэльса Гарету Бэйлу после окончания полуфинального матча Евро-2016.Сборная Уэльса предстанет перед своими болельщиками в автобусе без крышиКак сообщает Sky Sports, футболисты сборной Уэльса предстанут перед своими болельщиками 8 июля в Кардиффе.

Уэльс
Уэльскалендарьстатистика
Аарон Рэмзи
Аарон Рэмзивсе новости

Cпецпредложение