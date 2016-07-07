Рэмзи не вызван в сборную Уэльса на отборочные матчи ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Уэльса объявил заявку на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.
6 октября Уэльс сыграет с Австрией, 10 октября - с Грузией.
В заявку не включен полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи. Игрок продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, полученной в домашнем матче первого тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:4).
Напомним, Рэмзи стал одним из главных героев Евро-2016. На этом турнире сборная Уэльса впервые в своей истории дошла до полуфинала.
Полностью заявка сборной Уэльса на предстоящие матчи выглядит так:
вратари: Уэйн
Хеннесси, Дэнни Уорд , Оуэйн Фон Уильямс ;
защитники: Эшли
Уильямс, Джеймс Честер, Бен Дэйвис, Джеймс Коллинз, Крис Гантер, Нил Тэйлор, Пол Дамметт, Эшли
Ричардс;
полузащитники: Джо Лэдли, Джо Аллен, Дэвид Эдвардс, Джордж Уильямс, Энди Кинг, Эмир Хувс, Шон Макдональд;
нападающие: Дэвид Коттерилл, Хэл Робсон-Кану, Саймон Черч, Сэм Воукс, Гарет Бэйл, Том Лоуренс.
🐲 Mae Chris Coleman wedi cyhoeddi ei garfan ar gyfer y gemau yn erbyn Awstria 🇦🇹 a Georgia 🇬🇪 wythnos nesaf #TogetherStronger pic.twitter.com/Bno1zPUlAW— Wales (@FAWales) September 29, 2016