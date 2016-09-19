Кузнецова одержала волевую победу над Радванской в 1/4 финала турнира в Ухане
Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над полячкой Агнешкой Радванской в четвертьфинале турнира в Ухане.
Десятая ракетка мира проиграла первый сет, но собралась и взяла два других. Счет в матче - 1:6, 7:6, 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте почти три часа.
В полуфинале Кузнецова встретится с победительницей пары Доминика Цибулкова (Словакия) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Категория «Премьер»
Покрытие - хард
Призовой фонд - 2 589 000 долларов США
1/4 финала
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Радванска А. (Польша) - 1:6, 7:6, 6:4
Место и дата
29 сентября 12:35, , Онлайн-трансляция
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