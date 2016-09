«Эвертон» продлил контракт с защитником Кенни

«Эвертон» подписал новый контракт с защитником Джонджо Кенни, сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение с 19-летним воспитанником команды рассчитано до конца сезона 2018/19.

Кенни провел всего один в английской премьер-лиге: в прошлом сезоне он сыграл за «Эвертон» во встрече с «Норвичем».

✒️ | Congratulations to @jonjoekenny8 who has signed a new three-year contract, running until the end of the 2018/19 season. #EFC pic.twitter.com/ZrS82jr2xo