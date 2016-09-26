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«Эвертон» продлил контракт с защитником Кенни

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

«Эвертон» подписал новый контракт с защитником Джонджо Кенни, сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение с 19-летним воспитанником команды рассчитано до конца сезона 2018/19.

Кенни провел всего один в английской премьер-лиге: в прошлом сезоне он сыграл за «Эвертон» во встрече с «Норвичем».

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