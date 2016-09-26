«Мордовия» задолжала игрокам за несколько месяцев прошлого сезона

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил о наличии у «Мордовии» задолженностей перед футболистами и тренерами.

«По окончании прошлого сезона все кроме одного футболиста покинули клуб. И до сих пор перед группой игроков и тренеров не рассчитались по зарплатам и премиальным за четыре-пять месяцев. Есть уже решение палаты по разрешению споров РФС и повторное решение, и на клуб уже наложены санкции - запрет на регистрацию новых игроков и штраф, но ребята пока дождаться исполнения решения не могут», - цитирует Зотова ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне «Мордовия» заняла последнее место в премьер-лиге и вылетела в ФНЛ.

В первенстве первого дивизиона команда из Саранска после 14 туров занимает 18-е место