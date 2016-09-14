«ПСЖ» планирует подписать игроков по FIFA и LoL
Немецкий портал Kicker eSport сообщил, что французский футбольный клуб «ПСЖ» планирует открыть киберспортивное подразделение.
Клуб заинтересован в подписании двух игроков в дисциплине FIFA, а именно Августа «Agge» Розенмайера, который выступает за Red Bull, и Спенсера «HugeGorilla» Илинга, ранее выступавшего за Epsilon Esports.
Также клуб планирует подписать состав по League of Legends. Одним из кандидатов рассматривается команда Team Vitality.
Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак»
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