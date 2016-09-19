Дженсон Баттон: Мне 36 лет и впереди моя трехсотая гонка
Британский
пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1»,
который пройдет в Малайзии.
-
Это будет мой 300-й старт – я действительно давно выступаю в «Формуле-1». Я
помню, когда Рубенс проводил трёхсотую гонку, я подумал про себя, что не смогу
гоняться так долго. В начале 2000-х мы говорили с отцом, и он спросил, буду ли
я выступать в тридцать лет? Тогда я ответил отрицательно – я и представить
этого не мог, а сейчас мне 36 лет и впереди моя трехсотая гонка.
Как
в карьере любого гонщика, не обошлось без подъёмов и спадов, но крайне важно
сохранять оптимизм в сложные моменты, ведь вы не знаете, как долго они будут
продолжаться. Здорово, что моя карьера оказалась столь продолжительной и в этот
уик-энд я в трёхсотый раз стартую в Гран-При. Если кто-то из коллег сможет
добиться того же, они заслуживают уважения, ведь для этого нужна целая вечность,
- сказал Баттон.
Напомним,
британец начал свою карьеру в «больших призах» в 2000 году.
За
16 лет в «Формуле-1» Баттон 50 раз поднимался на подиум и заработал за карьеру
1219 очков.
Шестнадцатый этап нынешнего сезона пройдет на малазийской трассе «Сепанг» с 30 сентября по 2 октября.