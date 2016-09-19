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Дженсон Баттон: Мне 36 лет и впереди моя трехсотая гонка

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.

- Это будет мой 300-й старт – я действительно давно выступаю в «Формуле-1». Я помню, когда Рубенс проводил трёхсотую гонку, я подумал про себя, что не смогу гоняться так долго. В начале 2000-х мы говорили с отцом, и он спросил, буду ли я выступать в тридцать лет? Тогда я ответил отрицательно – я и представить этого не мог, а сейчас мне 36 лет и впереди моя трехсотая гонка.

Как в карьере любого гонщика, не обошлось без подъёмов и спадов, но крайне важно сохранять оптимизм в сложные моменты, ведь вы не знаете, как долго они будут продолжаться. Здорово, что моя карьера оказалась столь продолжительной и в этот уик-энд я в трёхсотый раз стартую в Гран-При. Если кто-то из коллег сможет добиться того же, они заслуживают уважения, ведь для этого нужна целая вечность, - сказал Баттон.

Напомним, британец начал свою карьеру в «больших призах» в 2000 году.

За 16 лет в «Формуле-1» Баттон 50 раз поднимался на подиум и заработал за карьеру 1219 очков.

Шестнадцатый этап нынешнего сезона пройдет на малазийской трассе «Сепанг» с 30 сентября по 2 октября.

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