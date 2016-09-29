Матч «Легия» - «Реал» пройдет без зрителей

УЕФА принял решение наказать «Легию» за инциденты с участием ее болельщиков во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Следующая домашняя игра турнира, коей станет матч с «Реалом» 2 ноября, пройдет без зрителей. Кроме того, на клуб из Варшавы наложен штраф в 80 тысяч евро.

Напомним, во время матча с «Боруссией» 14 сентября фанаты «Легии» устроили беспорядки, а также оскорбляли игроков немецкого клуба на расовой почве.