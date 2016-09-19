Льюис Хэмилтон: Мы не знаем чего ждать от нового асфальта в Малайзии

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.

- Я еще не видел последний поворот. Я слышал, что он немного изменился, но предпочитаю узнать это на трассе, а не смотреть на него заранее. Мы не знаем, чего ждать из-за нового асфальта – неизвестно, увеличится ли нагрузка на шины. Вероятно, они станут сильнее изнашиваться.

- Возможно, «Мерседес» завоюет Кубок конструкторов здесь или в следующей гонке. Это повлияет на вашу борьбу с Нико Росбергом?

- Нет. Команда не хочет, чтобы гонщики столкнулись между собой. Есть и другие вещи, но это внутренние дела команды, так что мы продолжим работать и прогрессировать.

Напомним, перед шестнадцатым этапом «королевских гонок», 30-летний британец расположился на второй строчке, имея в активе 265 очков. Его партнер по команде Нико Росберг возглавляет личный зачет и на его счету 273 очка.