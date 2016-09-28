«Зенит» – АЗ. Лодыгин – в воротах, Ломбертс сыграет с первых минут
Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.
Стартовый состав: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (к), Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.
Запасные игроки: Кержаков М., Анюков, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Шатов, Джорджевич.
Напомним,
матч начнется в 22:05. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Ломбертс, Мак, Витсель, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Алкмар: Роше, ван Эйден, Влаар, Хапс, Люккассен, Вуйтенс, ван Оверем, Соуза, Вегорст, Льюис, Фрайдей
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция
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