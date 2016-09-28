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«Зенит» – АЗ. Лодыгин – в воротах, Ломбертс сыграет с первых минут

Игорь Сарычев
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

Стартовый состав: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (к), Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Запасные игроки: Кержаков М., Анюков, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Шатов, Джорджевич.

Напомним, матч начнется в 22:05. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Алкмар

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Ломбертс, Мак, Витсель, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Алкмар: Роше, ван Эйден, Влаар, Хапс, Люккассен, Вуйтенс, ван Оверем, Соуза, Вегорст, Льюис, Фрайдей

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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