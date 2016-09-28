«Кузня» потерпела 13-е поражение, уступив «Трактору»

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Трактору» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Алексей Разумов, у гостей - Пол Щехура и Максим Якуценя.

Сибирский клуб в 15 матчах потерпел 13-е поражение, уральцы в шестой раз победили в основное время.

1 октября «Металлург» примет одноклубников из Магнитогорска, а «Трактор» в тот же день сыграет в гостях с «Авангардом».