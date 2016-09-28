«Кузня» потерпела 13-е поражение, уступив «Трактору»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Трактору» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Алексей Разумов, у гостей - Пол Щехура и Максим Якуценя.
Сибирский клуб в 15 матчах потерпел 13-е поражение, уральцы в шестой раз победили в основное время.
1 октября «Металлург» примет одноклубников из Магнитогорска, а «Трактор» в тот же день сыграет в гостях с «Авангардом».
Матч
Металлург Нк - Трактор - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Щехура (Пестунов, Белов), 18:05 (0:1). Разумов (Соловьёв), 42:27 (1:1). Якуценя (Щехура), 54:16 (1:2).
Место и дата
29 сентября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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