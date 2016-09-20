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Россияне первенствовали в Гала-финалах розыгрыша Кубка мира по кикбосингу

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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11 россиян завоевали «золото» завершившегося В Анапе розыгрыша Кубка мира World Cup Diamond/kickboxing WAKO. Лучшими в своих разделах стали: Валерия Колошеина, Екатерина Лукиных, Виталий Черней, Азамат Мафедзов, Юрий Коников, Мустафа Шарифов, Ислам Кумяков, Шамиль Гаджимусаев, Владислав Ревукий, Артем Хомич и Евгений Гончаров. Особенностью турнира стало то, что победителям соревнований будет присвоено звание «мастера спорта международного класса».

«По итогам Кубка мира лучшими файтерами стали представители команды России, подтвердив в очередной раз свой статус «номер 1». Ярко проявила себя  в разделе «лоу-кик» команда Маврикия, неплохо выступи в разделе «лайт-контакт» индийские кикбоксеры, также стоит отметить хорошо сформированные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана», - подвел итоги состязаний промоутер Кубка Ришат Саяпов. - Оченьзаметно повысилась конкуренция в ринговых стилях.».

Технические результаты Кубка мира: 
Мужчины
«Фулл-контакт» до 67 кг: Виталий Черней (Россия) - Юсип Максат (Казахстан), победитель - Черней              
«Лоу-кик» до 63,5-67 кг: Николай Лазариди (Россия) - Азамат Мафедзов (Россия), победитель - Мафедзов                              
«Фулл-контакт» до 71 кг: Юрий Коников (Россия) - Шамиль Хеж (Россия), победитель - Коников                      
«Фулл-контакт» до 81 кг: Франсуа Байс (ЮАР) - Мустафа Шарифов (Россия), победитель - Шарифов               
«Фулл-контакт» до 91 кг: Абдурахимов Айдин (Казахстан) - Ислам Кумяков (Россия), победитель - Кумяков                             
«Лоу-кик» до 51-54 кг: Сассад Маджиди (Ирак) - Константин Куприянов (Казахстан), победитель - Куприянов     
«K-1» до 60-63,5 кг: Алдияр Орынбай (Казахстан) - Шамиль Гаджимусаев (Россия), победитель - Гаджимусаев                            
«Лоу-кик» до 51-54 кг: Фабрис Мишель Балук (Маврикий) - Шандар Иваненко (Украина), победитель - Балук
«Лоу-кик» до 81-86 кг: Владислав Ревукий (Россия) - Агате Веежае (Маврикий), победитель - Ревукий
«K-1» до 81-86 кг: Артем Хомич (Россия) - Шатрутдит Вахидов (Россия), победитель - Хомич
«Лоу-кик» свыше 91 кг: Ахмед Хусиминов (Россия) - Евгений Гончаров (Россия), победитель - Гончаров

Девушки 
«Лайт-контакт» до 55 кг: Валерия Колошеина (Россия) - Саили Ханхат (Индия), победитель - Колошеина   
«Лоу-кик» до 48-52 кг: Екатерина Лукиных (Россия) - Лилит Далакян (Армения), победитель - Лукиных 
«Фулл-контакт» до 48 кг: Араилым Уезова (Казахстан) - Изабелла Анферова (Россия), победитель - Уезова               
«Лоу-кик» до 56-60 кг: Ольга Кочеткова (Россия) - Мерима Басич (Босния и Герцеговина), победитель - Басич    
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