Футболисты «Локомотива» посетили гимназию в Москве
Футболисты
«Локомотива» Александр Самедов, Николай Поярков и Святослав Мурадов посетили
гимназию в Москве.
- Такие мероприятия, конечно, очень важны. Было
приятно и детям, и нам с игроками. Вспомнили свои школьные годы, школьный
спортзал. Отличником я не был, но вот историю, например, очень любил, -
поделился впечатлениями Самедов.
Напомним, на официальной странице железнодорожников
в вконтакте проводилось голосование, в котором победила гимназия №1530 имени
Ломоносова.
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