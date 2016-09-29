Футболисты «Локомотива» посетили гимназию в Москве

Футболисты «Локомотива» Александр Самедов, Николай Поярков и Святослав Мурадов посетили гимназию в Москве.

- Такие мероприятия, конечно, очень важны. Было приятно и детям, и нам с игроками. Вспомнили свои школьные годы, школьный спортзал. Отличником я не был, но вот историю, например, очень любил, - поделился впечатлениями Самедов.

Напомним, на официальной странице железнодорожников в вконтакте проводилось голосование, в котором победила гимназия №1530 имени Ломоносова.