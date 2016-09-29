Ринат Билялетдинов: Чего-то сверхъестественного в игре Полоза пока нет
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).
- Под впечатлением от игры Полоза в матче с ПСВ?
- Да я не влюбчивый человек вообще-то. Так что не брызжу слюной. Не кричу от восторга. Забил – молодец. Надо продолжать дальше. Чего-то сверхъестественного пока нет. Футбол – это борьба. Надо все время держать уровень, выигрывать конкуренцию.
Напомним, «Ростов» сыграл вничью с ПСВ (2:2), а Дмитрий Полоз оформил дубль.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция