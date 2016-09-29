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Никита Симонян: Видно, что Каррера живет «Спартаком»

Ярослав Карамов
Источник:  ТАССКомментарии

Ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

Напомним, в августе итальянский специалист сменил Дмитрия Аленичева у руля команды. С Каррерой «Спартак» одержал в чемпионате России пять побед  в шести матчах. Однако последние две игры столичный клуб проиграл: «СКА-Хабаровску» в Кубке России и «Уфе» в премьер-лиге.Тем не менее после восьми туров москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

«Видно, что человек живет игрой и командой, - цитирует Симоняна ТАСС. - Мне лично он импонирует, потому что вмешивается в игру, делает понятные замены. Конечно, неудачи бывают у всех, это футбол, а дальше посмотрим».

В то же время ветеран красно-белых отметил заслугу в успехах на старте сезона Аленичева. «Есть заслуга и Аленичева: все-таки он готовил команду, и, кстати, тот же Дмитрий пригласил Карреру. Каррера, как мне думается, порядочный человек и может сказать немало добрых слов в адрес Аленичева. Но сейчас команду возглавляет Каррера», - сказал Симонян.



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