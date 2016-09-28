Шайба Коваржа принесла «Магнитке» победу в матче с «Сибирью»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над «Сибирью» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе магнитогорской команды отметились нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин. Капитан «Металлурга» забросил 11 шайбу в сезоне и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров КХЛ. Для Тимкина заброшенная шайба стала первой в сезоне.



Отметим, что вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил бросков 38 и провел второй «сухой» матч к ряду.

Напомним, что для «Металлурга» это пятая победа подряд. После 15 встреч чемпионата в активе «Магнитки» 31 очко и первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 24 очками в 14 играх занимает четвертую строчку на «Востоке».

Следующий матч «Магнитка» проведет в гостях 1 октября с «Кузней». «Сибирь» в тот же день дома примет уфимский «Салават Юлаев».

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