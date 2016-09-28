Шайба Коваржа принесла «Магнитке» победу в матче с «Сибирью»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над «Сибирью» со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе магнитогорской команды
отметились нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин. Капитан «Металлурга» забросил
11 шайбу в сезоне и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров КХЛ. Для Тимкина заброшенная шайба стала первой в сезоне.
Отметим, что вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил бросков 38 и провел второй «сухой» матч к ряду.
Напомним, что для «Металлурга» это пятая победа подряд. После 15 встреч чемпионата в активе «Магнитки» 31 очко и первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 24 очками в 14 играх занимает четвертую строчку на «Востоке».
Следующий матч «Магнитка» проведет в гостях 1 октября с «Кузней». «Сибирь» в тот же день дома примет уфимский «Салават Юлаев».
КХЛ.
Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Металлург Мг - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Коварж (Ли), 3:13 (0:1). Мозякин (Ли, Береглазов), 11:13 (0:2). Тимкин (Платонов), 58:49 (0:3).
Место и дата
29 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция