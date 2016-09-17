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Бензема не попал в заявку сборной Франции на матчи квалификации ЧМ-2018

Александр Семкив
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира-2018.

Вратари: Льорис, Манданда, Ареоля.

Защитники: Динь, Косьельни, Курзава, Лапорт, Матье, Санья, Сидибе, Варан.

Полузащитники: Кабай, Канте, Пайет, Погба, Сиссоко, Матюиди, Фекир, Коман.

Нападающие: Жиньяк, Гризманн, Гамейро, Марсьяль.

Напомним, французы встретятся 7 октября со сборной Болгарии, а 10 октября с командой Голландии.

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