Бензема не попал в заявку сборной Франции на матчи квалификации ЧМ-2018
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира-2018.
Вратари: Льорис, Манданда, Ареоля.
Защитники: Динь, Косьельни, Курзава, Лапорт, Матье,
Санья, Сидибе, Варан.
Полузащитники: Кабай, Канте, Пайет,
Погба, Сиссоко, Матюиди, Фекир, Коман.
Нападающие: Жиньяк, Гризманн,
Гамейро, Марсьяль.
Напомним,
французы встретятся 7 октября со сборной Болгарии, а 10 октября с командой
Голландии.
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