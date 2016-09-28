Дубль Хартикайнена помог «Салавату» обыграть «Авангард»
«Авангард» дома уступил «Салавату Юлаеву» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Николай Лемтюгов и Евгений Медведев, у гостей - Теему Хартикайнен (дважды), Михаил Воробьев, Максим Гончаров и Линус Умарк.
Уфимцы одержали шестую победу, омичи потерпели шестое поражение.
1 октября «Салават» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Авангард» в тот же день примет «Трактор».
Матч
Авангард - Салават Юлаев - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы:
Лемтюгов (Паршин, Зубов), 2:47 (1:0). Хартикайнен (Умарк), 11:49 (1:1). Воробьёв М. (Капризов, Хрипунов), 15:41 (1:2). Гончаров (Лисин), 20:50 (1:3). Хартикайнен (Майоров), 31:11 (1:4). Медведев (Рой, Пестушко), 38:49 (2:4). Умарк (Хартикайнен), 55:25 (2:5).
Место и дата
29 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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