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Дубль Хартикайнена помог «Салавату» обыграть «Авангард»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Авангард» дома уступил «Салавату Юлаеву» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Николай Лемтюгов и Евгений Медведев, у гостей - Теему Хартикайнен (дважды), Михаил Воробьев, Максим Гончаров и Линус Умарк.

Уфимцы одержали шестую победу, омичи потерпели шестое поражение.

1 октября «Салават» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Авангард» в тот же день примет «Трактор».

Матч

Авангард - Салават Юлаев - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы:

Лемтюгов (Паршин, Зубов), 2:47 (1:0). Хартикайнен (Умарк), 11:49 (1:1). Воробьёв М. (Капризов, Хрипунов), 15:41 (1:2). Гончаров (Лисин), 20:50 (1:3). Хартикайнен (Майоров), 31:11 (1:4). Медведев (Рой, Пестушко), 38:49 (2:4). Умарк (Хартикайнен), 55:25 (2:5).

Место и дата

29 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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