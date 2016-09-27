Турнир по Overwatch пройдет на DreamHack Winter 2016
Организаторы DreamHack Winter 2016 заявили, что в рамках фестиваля пройдет турнир в дисциплине Overwatch.
Участники турнира будут выявлены после стадии открытых отборочных. Два слота будут разыграны в Европе с 9 по 10 октября и два слота в Америке с 11 по 12 октября. Еще четыре квоты достанутся победителям LAN-квалификации, которая пройдет 24 ноября.
DreamHack Winter 2016 пройдет с 25 по 26 ноября в Швеции. Призовой фонд турнира по Overwatch составит 50 000 долларов. Также на фестивале проведут турниры по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone.
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