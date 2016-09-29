Евгений Левченко: В Европе «Ростов» уже не считают новичками

Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал результат матча «Ростова» с ПСВ (2:2).

- «Ростов» сначала удивил тем, что выбил «Аякс» в квалификации. Тем самым, они навели шороху в Европе, с этих пор стало известно, что в «Ростове» есть несколько сильных футболистов.

После игры с «Аяксом» мы встретились с Димой Кириченко. Он сказал, что в «Ростове» не все так гладко. Проблемы есть и у Курбана Бердыева, и у Кириченко, который сейчас находится в подвешенном состоянии, и у Ивана Данияльнца, назначенного официально главным тренером. Но, несмотря на все это, команда показывает яркий футбол.

Но в Европе на ростовчан уже не смотрят как на новичков. В первой игре с «Аяксом» «Ростов» отлично отработал во всех линиях, удивив амстердамцев. ПСВ перед игрой уже понимал, что ростовчан нельзя недооценивать.В Голландии говорили, что уровень игроков у ПСВ повыше, чем у «Ростова». Это факт. Но командными действиями, особенно в первом тайме «Ростов» приятно удивил. Дмитрий Полоз забил два мяча, чем наверняка обратил на себя взоры европейских скаутов, - сказал Левченко.

Напомним, «Ростов» сыграл вничью с ПСВ (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.