Матч «Химки» - «Динамо» пройдет 12 октября
ФНЛ определилась с датой отложенного матча 13-го тура первого дивизиона между «Химками» и «Динамо».
Игра пройдет в среду, 12 октября, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
О времени начала встречи будет сообщено дополнительно.
Напомним, матч должен был состояться 17 сентября, но был перенесен, так как оба стадиона в Химках были задействованы в подготовке и проведении выборов в Госдуму и Московскую областную думу.
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