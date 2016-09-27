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Совладелец БК «Мемфис Гриззлис» инвестировал в киберсопртивную организацию Immortals

Дмитрий Галкин
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Совладелец баскетбольного клуба «Мемфис Гриззлис» Стивен Каплан приобрел долю киберспортивной организации Immortals и вошел в ее совет директоров.

Бизнесмен стал основным инвестором киберспортивной организации. Также в совет директоров вошли президент Lionsgate Interactive Ventures and Games и совладелец футольного клуба «Суонси Сити» — Питер Левин, а также президент Machinima — Аллен Дебевойз.

Напомним, что недавно владельцы баскетбольного клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрели организации Team Dignitas и Apex Gaming

Киберспортивная организация Immortals была создана в сентябре 2015 года из игроков команды Team 8 по League of Legends. В организации также есть составы по Counter-Strike, Overwatch и Super Smash Bros.

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