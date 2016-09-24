Юрий Сёмин: Понимаем, что услышим от болельщиков много критики

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что клуб намерен более тесно общаться с болельщиками.

- Хотели бы иметь с болельщиками более тесный контакт. Будем с ними больше встречаться. Мы понимаем, что услышим в наш адрес много критики, но это, наверное, будет полезно. Команда играет для болельщиков. Когда полупустые трибуны, игра не становится лучше, - сказал Сёмин на пресс-конференции перед встречей с болельщиками.

Напомним, что «Локомотив» занимает 13-е место после 8 туров РФПЛ. Ближайший матч команда проведет 1 октября в Москве с тульским «Арсеналом». Игра начнется в 17:00 мск.

