Александр Касперович: Мы сильно переживали из-за женского биатлона, но сейчас появляется хорошая молодежь

- Сложилось впечатление, что все группы подготовки выступили на чемпионате очень ровно. На пьедестале успели побывать представители всех групп.



- Определенное равенство групп, действительно, есть, - начал Касперович. - Мы сильно переживали из-за женского биатлона, но сейчас появляется хорошая молодежь. Это меня порадовало. У женщин выделились три молодые спортсменки: Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ольга Шестерикова. Радует, что девочки очень хорошо подтянулись. Неплохо смотрятся некоторые опытные спортсменки, та же Екатерина Глазырина вернулась в биатлон после беременности. Дарья Виролайнен из-за болезни пропустила индивидуальную гонку, но победила в спринте. Появляются региональные спортсменки – например, Тамара Воронина из Свердловской области.

В целом могу сказать, что готовность спортсменов на данном этапе неплохая, они держат хорошую скорость по всей дистанции, здорово отрабатывают финишный круг. Видно, что летняя подготовка прошла на хорошем уровне.