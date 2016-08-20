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Михаил Мамиашвили: Вместо того, чтобы приносить пользу, Чамсулвараев принес слезы и горе

Ярослав Карамов
Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что знал убитого в Ираке чемпиона Европы по вольной борьбе Чамалвара Чамсулвараева.

Ранее сегодня появилась информация, что Чамсулвараев был уничтожен вместе с группой боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

«Он боролся в категории до 74 килограммов. Давно уехал от нас, сменил гражданство, и около 10 лет он выступал за Азербайджан. Знаю, что закончил, видел Чамсулвараева на некоторых соревнованиях. Жаль, что вместо того, чтобы приносить пользу, но принес слезы и горе», - сказал Мамиашвили в интервью телеканалу «360».

Чамсулвараев стал чемпионом Европы в 2009 году. В том же году он выиграл серебряную медаль чемпионата мира. В активе борца есть также четыре бронзовые медали: ЧМ-2007, ЧЕ-2007, 2008 и 2010 годов.

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