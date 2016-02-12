Александр Касперович: Очень беспокоит стрелковая часть наших биатлонистов

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летней подготовки наших спортсменов.

— Очень беспокоит стрелковая часть, - сказал Касперович. - Особенно видны проблемы в контактной борьбе. В эстафете некоторые спортсмены допустили элементарные ошибки. Хотя погодные условия не мешали работать на ноль, без запасных патронов.

— Каковы дальнейшие планы сборных команд?

— В октябре все четыре группы соберутся в австрийском Рамзау. Начнем работу на первом снегу – в Австрии на глетчере есть для этого условия. Девочки будут сдавать тесты по силовой, беговой и стрелковой работе. Планируем проделать хорошую работу. Шипулин и Волков сегодня завершают сбор в Чайковском, после чего будут тренироваться 10 дней самостоятельно, а затем начнут сбор в Ханты-Мансийске. Там же чуть позднее в октябре будут работать группа Андрея Падина и юниорская сборная.