Александр Касперович: Очень беспокоит стрелковая часть наших биатлонистов
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летней подготовки наших спортсменов.
— Очень беспокоит стрелковая часть, - сказал Касперович. - Особенно видны проблемы в контактной борьбе. В эстафете некоторые спортсмены допустили элементарные ошибки. Хотя погодные условия не мешали работать на ноль, без запасных патронов.
— Каковы дальнейшие планы сборных команд?
— В октябре все четыре группы соберутся в австрийском
Рамзау. Начнем работу на первом снегу – в Австрии на глетчере есть для этого
условия. Девочки будут сдавать тесты по силовой, беговой и стрелковой работе.
Планируем проделать хорошую работу. Шипулин и Волков сегодня завершают сбор в
Чайковском, после чего будут тренироваться 10 дней самостоятельно, а затем
начнут сбор в Ханты-Мансийске. Там же чуть позднее в октябре будут работать
группа Андрея Падина и юниорская сборная.