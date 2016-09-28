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Владимир Петров: Россия оказалась заложником регламента

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Легендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.

- Панарин – Щипачев – Дадонов. На это звено большие надежды возлагали. Но у Панарина игра совсем не пошла, Знарок стал его пробовать в других звеньях - тот же результат. Тоже не готов оказался?
- Все сборные, и мы тоже заложники, этого регламента, который канадцы придумали: отправлять заявку за три с лишним месяца до начала турнира. Тем более, этот период приходится на межсезонье. А жизнь-то за это время меняется.

- То есть, если б надо было подавать заявку хотя бы за неделю, посмотрел бы Знарок на условного Панарина и отправил бы его отдыхать?
- Да там не только про Панарина речь могла идти. У тренера был бы совсем другой выбор, возможность для маневра.

Напомним, что сборная России в полуфинале проиграла Канаде со счетом 3:5 и выбыла из турнира. В финале хозяева турнира играют со сборной Европы. Первая игра завершилась победой Канады - 3:1.  

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