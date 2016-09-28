«Краснодар» - «Ницца». Стартовые составы на матч
Стали известны стартовые
составы «Краснодара» и «Ниццы» на матч второго тура группового раунда Лиги
Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Торбинский, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Каборе,
Подберезкин, Эбуэ, Ахмедов, Жоаозиньо, Смолов.
«Ницца»: Кардинал, Рикарду, Байсс, Данте, Сарр, Козьелло, Сери, Эйссерик, Беланда, Балотелли, Эстевао.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов, Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин, Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло, Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
нет - Сери, 45
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция