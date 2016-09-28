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«Краснодар» - «Ницца». Стартовые составы на матч

Александр Семкив
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ниццы» на матч второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Торбинский, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Ахмедов, Жоаозиньо, Смолов.

«Ницца»: Кардинал, Рикарду, Байсс, Данте, Сарр, Козьелло, Сери, Эйссерик, Беланда, Балотелли, Эстевао.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» - «Ницца»?

Матч

Краснодар - Ницца - 2:1 (2:1)

2-й тайм

Голы

Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов, Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин, Смолов (Ари, 29)

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло, Балотелли (Плеа, 46)

Предупреждения:

нет - Сери, 45

Судья:

Иван Бебек (Хорватия)

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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