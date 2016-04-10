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Пакьяо признался, что употреблял все виды наркотиков

Ярослав Карамов
Источник:  Sky NewsКомментарии

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил, что у него богатый опыт употребления наркотиков.

«Президент страны не знает о моем опыте с наркотиками. Я пробовал наркотики, много видов наркотиков, все виды наркотиков», - цититует Пакьяо Sky News.   

Он добавил при этом, что полностью поддерживает инициированную властями Филиппин антинаркотическую кампанию.

Напомним, в мае 2016 года бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Пакьяо был избран в сенат Филиппин.

За свою боксерскую карьеру он провел 66 поединков, одержал 58 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 

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